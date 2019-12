Flávio insinua que filha de juiz é ‘fantasma’ de Witzel

Equipe BR Político

O senador Flávio Bolsonaro (sem partido-SP) insinuou nesta quinta, 19, que a filha do juiz que autorizou a quebra de seu sigilo bancário e fiscal, Flávio Itabaiana de Oliveira Nicolau, é funcionária fantasma do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), a quem a família Bolsonaro acusa de estar por trás das operações do Ministério Público de busca e apreensão em endereços ligados a ele, a seu ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz e a familiares de Ana Cristina Siqueira Valle, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro.

“Um pequeno detalhe: sabe onde a filha desse juiz trabalha, a Natália Nicolau? Com o governador Wilson Witzel, que está lá até hoje. É uma boquinha que parece ser boa. Não sei se é verdade, mas ouço falar, ouço falar que ela não aparece por lá não”, disparou o parlamentar em vídeo com suas primeiras reações sobre o escândalo.

Em resposta, o governador afirma que “respeita as instituições, não interfere no trabalho de investigação policial, nem sobre o Ministério Público. A advogada Natália Menescal Braga Itabaiana Nicolau trabalha hoje na Casa Civil do Estado como Secretária II. No cargo, é responsável pelo fichamento de processos, elaboração de ofícios, atendimento, organização da agenda e arquivos, entre outros serviços relevantes. A profissional é pós-graduada em processo Civil e Direito Civil e trabalhou em escritórios de advocacia, tendo, portanto, vasta experiência na área cível e de direito público.

A nomeação de Natália na Casa Civil aconteceu no dia 1° de abril e foi publicada com erro no nome da profissional no dia 15 de abril. A ratificação foi publicada no dia 12 de agosto. Vale ressaltar que a nomeação da advogada ocorreu 15 dias antes da distribuição eletrônica do processo de Flávio Bolsonaro ao Juízo de Direito da 27° Vara Criminal, onde atua o pai da servidora.”