Flávio: ‘Marinho quer me prejudicar’

Após as graves denúncias feitas por Paulo Marinho, o senador Flávio Bolsonaro partiu para o ataque contra o antigo aliado. Em seu Facebook, o primogênito de Jair Bolsonaro não falou sobre a suposta ação da PF para proteger a eleição de seu pai. Ao invés disso, disse que Marinho “tem interesse” em lhe prejudicar, já que é seu suplente no Senado. “O desespero de Paulo Marinho causa um pouco de pena. Preferiu virar as costas a quem lhe estendeu a mão. Trocou a família Bolsonaro por Dória e Witzel, parece ter sido tomado pela ambição”, afirmou Flávio.

“É fácil entender esse tipo de ataque ao lembrar que ele, Paulo Marinho, tem interesse em me prejudicar, já que seria meu substituto no Senado. Ele sabe que jamais teria condições de ganhar nas urnas e tenta no tapetão”, escreveu o senador. Marinho foi aliado de Jair Bolsonaro nas eleições, mas acabou se afastando. Hoje é pré-candidato do PSDB à prefeitura do Rio. ” E por que somente agora inventa isso, às vésperas das eleições municipais em que ele se coloca como pré-candidato do PSDB à Prefeitura do Rio, e não à época em que ele diz terem acontecido os fatos, dois anos atrás?”, questiona Flávio, chamando Marinho ainda de “desesperado sem voto”.