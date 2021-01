Flávio: ‘Mete o voto impresso junto da urna e resolve a parada no Brasil’

Seguindo os passos do pai, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos) saiu em defesa do voto impresso, nesta manhã de sexta-feira, 8. Pelo Twitter, ele chamou de “negacionistas” aqueles que defendem as urnas eletrônicas. O uso da palavra mostra o tom irônico da postagem do senador investigado no caso das rachadinhas na Alerj. Isso porque, o termo tem sido usado para falar justamente sobre a postura “dos Bolsonaro” e do governo diante da pandemia.

Ontem, em conversa com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro disse que “se nós não tivermos voto impresso em 2022, uma maneira de auditar o voto, nós vamos ter problema pior do que os Estados Unidos”, ameaçou em referência à invasão do Capitólio por apoiadores extremistas do presidente Donald Trump.

“Muito preocupa o negacionismo quanto a possibilidade das urnas eletrônicas serem fraudadas. Hackers invadem STF, STJ, CIA, NASA, bancos… mas as urnas eletrônicas são invioláveis?! Mete o voto impresso junto da urna e resolve a parada no Brasil! Esses negacionistas…”, escreveu Flávio.