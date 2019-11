Flávio pede desfiliação do PSL

Equipe BR Político

O senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) pediu oficialmente sua desfiliação do partido. Como você já leu aqui no BRP, Flávio já havia anunciado que sairia do PSL para fazer parte do Aliança pelo Brasil, legenda que seu pai, o presidente Jair Bolsonaro, tem intenção de criar. Até o momento, o presidente não oficializou sua saída do PSL.

Flávio comanda o PSL no Rio de Janeiro, posto que ficará vago com sua saída. Seu irmão, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), é presidente do diretório paulista do partido. Caso Eduardo também deixe o PSL pelo Aliança, como é esperado, o deputado Júnior Bozzella (PSL-SP) pode assumir seu lugar. Bozzella também é cotado para ser vice-presidente do partido, ao lado do presidente da sigla, Luciano Bivar (PE).

Os aliados de Jair Bolsonaro estão convocando parentes, amigos e funcionários para ingressarem na futura legenda.