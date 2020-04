Flexibilização da quarentena sob risco em SP

Após queda na taxa do isolamento social em São Paulo, está em risco a flexibilização da quarentena anunciada pelo governo do Estado a partir de 10 de maio. Em colevita de imprensa nesta sexta-feira, 24, o governador João Doria (PSDB) mostrou-se preocupado com a queda para 48% na taxa de isolamento social registrada ontem na Capital e região metropolitana.

Segundo Doria, para manter o plano de flexibilização da quarentena, a taxa mínima de isolamento da população deve permanecer em, pelo menos, 50%.

O coordenador do Centro de Contingência do novo coronavírus em São Paulo, David Uip, também alertou a população pelo baixo índice de isolamento. “Estamos num momento que não podemos ter relaxamento do isolamento. Tudo o que planejamos e conseguimos com as políticas adequadas de quarentena pode se perder com a falta de colaboração de parte da sociedade”, disse.