Flexibilização de isolamento não será linear, diz general da Saúde

O novo secretário-executivo do Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou nesta tarde de segunda, 27, que a flexibilização do isolamento social nesta pandemia do novo coronavírus “não será linear” em razão das diferenças de incidência e disseminação da covid-19 nos Estados e Distrito Federal. “A palavra-chave é não linearidade. Não podemos falar do Brasil com a simplicidade que lemos em algumas matérias”, disse o general, sendo depois corroborado pelo titular da pasta, Nelson Teich. “Essa heterogeneidade vai ser respeitada de como vamos conduzir o País como um todo”, afirmou.