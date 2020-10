Flordelis aparece de tornozeleira em culto: ‘Isso não prova nada’

Acusada de ser mandante da morte do marido, o pasto Anderson do Carmo, a deputada federal Flordelis (sem partido-RJ) apareceu no domingo, 11, usando tornozeleira eletrônica em um culto em São Gonçalo, Rio de Janeiro. O acessório de monitoramento foi colocado na parlamentar na última quinta.

Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, Flordelis fez questão de mostrar adereço aos fiéis. Na imagens, ela aponta para a câmera enquanto canta os versos de uma canção: “O sonho não morreu”. Na sequência, ergue uma saia que cobre totalmente as pernas, exibindo o tornozelo: “Mostra aqui”, diz. E segue no ritmo da música: “Isso não comprova nada”.

Flordelis foi intimada a colocar a tornozeleira na última terça. A deputada tem imunidade parlamentar, por isso não foi presa como suspeita de ser mandante do crime. No entanto, um processo por quebra de decoro está em andamento em Brasília, o que pode acarretar na perda de seu mandato e, consequentemente, da imunidade.