Florianópolis: Ibope indica chance de vitória de Loureiro no 1º turno

Com 58% das intenções de votos, o prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro (DEM) pode ser reeleito já no primeiro turno, de acordo com pesquisa Ibope divulgada na segunda-feira, 2. Ele repete a tendência de outras capitais do País, em 11 das 13 em que os prefeitos tentam continuar no cargo, eles lideram. Loureito é seguido pelo Professor Elson (PSOL), que tem 13%, Angela Amin (Progressistas), que tem 9%; e Pedrão (PL), com 6%. Como a margem de erro é de quatro pontos porcentuais para mais ou para menos, o trio está tecnicamente empatado em segundo lugar.

Na sequência, aparecem: Alexander Brasil (PRTB), Gabriela Santetti (PSTU), Helio Bairros (Patriota) e Orlando (Novo), com 1% cada um. Já Dr. Ricardo (Solidariedade) e Jair Fernandes (PCO) tiveram 0%. Brancos e nulos somaram 6%, e os que preferiram não responder ou disseram não saber em quem votariam são 3%.

Rejeição

Angela Amin é a candidata mais rejeitada pelos eleitores, com 40% dos entrevistados respondendo que não votariam na deputada federal e ex-prefeita de Florianópolis “de jeito nenhum”. Depois dela, aparecem Alexandre Brasil (12%), Gean Loureiro (12%), Pedrão (11%), Helio Bairros (9%) e Orlando (9%). Outros 4% dos participantes disseram que poderiam votar em todos os candidatos. Os que não souberam ou não quiseram responder somaram 18%.

O Ibope ouviu 602 eleitores de Florianópolis entre os dias 27 de outubro e 2 de novembro de 2020. O levantamento tem nível de confiança de 95%, com margem de erro de 4 pontos porcentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob a identificação SC-07120/2020.