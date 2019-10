FMI espera mais reformas do Brasil

Equipe BR Político

Integrante da troika que conduziu amargos planos de austeridade na zona do euro após a eclosão da crise de 2008, o Fundo Monetário Internacional (FMI) espera que o Brasil leve adiante mais reformas para cumprir a projeção de elevação do PIB nacional de 0,9% em 2019 diante de um crescimento da economia global para o mesmo período de 3%. “É preciso fazer mais, no entanto, porque os níveis da dívida são muito altos (…) Esperamos melhoras se continuar a redução da incerteza em relação à política e mais reformas forem empreendidas”, afirmou a economista-chefe do FMI, Gita Gopinath, durante divulgação do relatório “Desaceleração global da manufatura, barreiras comerciais em elevação”, na terça, 15.

Segundo o órgão, o Brasil “precisa” fazer uma reforma tributária, abrir seu mercado, modernizar sua infraestrutura e capacitar melhor sua mão de obra – água com açúcar em relação às exigências feitas aos países europeus à beira da falência em 2008. Segundo Gopinath, o mundo deve registrar o nível mais baixo de expansão desde a Grande Recessão em 2019, especialmente em razão da disputa comercial entre EUA e China, desaceleração na Europa e também um eventual processo conturbado de saída do Reino Unido da União Europeia.