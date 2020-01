FMI otimista com o Brasil em 2020

Equipe BR Político

O Fundo Monetário Internacional (FMI) está mais otimista com a economia brasileira em 2020. Em relatório publicado nesta segunda-feira, 20, o órgão estima que o PIB do Brasil deve avançar 2,2% neste ano, uma alta de 0,2 ponto porcentual em relação ao cenário traçado em outubro. A aprovação da Reforma da Previdência é o principal motivo para o otimismo. O FMI também elevou a estimativa do crescimento do PIB do Brasil em 2019. A previsão passou de 0,9% para um 1,2%.

Já para o mundo, o fundo reduziu a previsão de crescimento em 2020, de 3,4% para 3,3%. A mudança foi motivada, em grande medida, por reduções das projeções para o PIB da Índia neste biênio, de acordo com o Broadcast Político.