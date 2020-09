FMI: Perspectiva econômica é ‘um pouco menos terrível’ do que se esperava

Segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), as perspectivas para a economia mundial são menos trágicas do que as projeções feitas em junho pela instituição. A avaliação foi exposta por Gerry Rice, porta-voz do fundo, em coletiva de imprensa, nesta quinta-feira, 24. A organização divulgará as próximas estimativas de crescimento econômico em 13 de outubro.

“Os dados recebidos recentemente sugerem que as perspectivas podem ser um pouco menos terríveis do que no momento da atualização de 24 de junho (do relatório de Perspectivas Econômicas Mundiais), com partes da economia global começando a mudar de curso”, disse Rice em coletiva de imprensa.

O porta-voz citou dados econômicos melhores do que o esperado da China e de outras grandes economias, mas afirmou que as perspectivas continuam “difíceis”. A situação continua precária em países em desenvolvimento e mercados emergentes, excluindo a China, segundo ele. Rice afirmou que o FMI também está preocupado com o aumento dos níveis da dívida.