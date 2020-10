FMI revisa previsão de queda do PIB de 9,1% para 5,8%

O Fundo Monetário Internacional (FMI) melhorou a projeção do PIB do Brasil para este ano e prevê agora uma queda de 5,8% em relatório divulgado nesta terça-feira, 13, ao invés da queda de 9,1% que havia estimado em junho. Para 2021, a instituição reduziu a previsão de crescimento de 3,6% para 2,8% e no longo prazo, para 2025, o fundo indica um crescimento de 2,2%.

Segundo o FMI, o ritmo de recuperação do País ainda estará moderado no final deste ano, e a estimativa para o PIB no quarto trimestre é de queda de 4,7% em comparação ao mesmo período de 2019.

Quanto ao IPCA, indicativo da inflação, o Fundo projeta alta de 2% ao final de 2020 ano e 2,9% no fim de 2021. A instituição destacou também que as suas suposições sobre a política monetária do Banco Central são “consistentes com gradual convergência da inflação ao centro da meta”.