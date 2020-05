FNP fala em ‘angústia’ dos prefeitos na espera pelo auxílio emergencial

Assim como Paulo Guedes, a Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) aguarda ansiosamente a sanção presidencial ao projeto de auxílio aos Estados e municípios. E reclama que a demora de Jair Bolsonaro em tomar uma decisão sobre o texto “joga lenha” na fogueira.

“Postergar a sanção do auxílio emergencial a estados e municípios é mais uma das tentativas de aumentar esse fogo”, afirmou o presidente da entidade, Jonas Donizette, prefeito de Campinas (SP). Donizette, inclusive, fala que a FPN já se posicionou em relação aos vetos sobre as categorias que ficarão livres do congelamento. “A demora na sanção é uma angústia desnecessária!”, disse.