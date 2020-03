Focus baixa previsão do PIB para 1,68%

Por conta dos efeitos do coranavirus na economia mundial, o boletim Focus, do Banco Central, reduziu a previsão do crescimento do PIB brasileiro para 2020. No meio do cenário internacional cada vez mais conturbado, a previsão do Focus estima que o crescimento será de apenas 1,68%. A previsão da semana passada era de 1,99%.

Com o efeito do coronavírus deteriorando a economia, o Brasil deverá ter dificuldades até para repetir o fraco desempenho do PIB em 2019, quando o crescimento foi de apenas 1.1%.