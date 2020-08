Focus estima queda de 5,62% no PIB

Pela sexta semana seguida, a estimativa do mercado financeiro para o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro neste ano segue com tendência de melhora. No Relatório Focus divulgado nesta segunda-feira, 10, pelo Banco Central, os economistas revisaram a estimativa de redução da queda de 5,66% para 5,62%.

Tanto as projeções para a inflação (1,63%), taxa Selic (2%) e para o dólar foram mantidas (R$ 5,20) foram mantidas. Para o ano que vem, a projeção para o PIB também ficou mantida em 3,50%

A sequência de diminuição na estimativa de queda para a economia brasileira leva em consideração os impactos negativos provocados pela crise do novo coronavírus na economia do País.