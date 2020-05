O Boletim Focus voltou a baixar sua previsão para o crescimento do PIB do Brasil em 2020. Por conta dos efeitos do coronavírus, a estimativa de queda piorou passando, agora, para 4,11%. Na semana passada, o Focus apontava que essa queda seria de 3,76%. Como o impacto do coronavírus segue piorando, a tendência é que o tombo da economia brasileira seja até maior do que isso.

Para o ano que vem, a estimativa do Focus é bem mais positiva, com previsão de crescimento de 3,20%.