Focus: Mercado reduz projeção para o PIB em 2021

Economistas do mercado reduziram a expectativa sobre a economia brasileira no próximo ano. Relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira, 21, pelo Banco Central, traz a redução de 3,50% para 3,46% para o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2021. Para este ano, a mediana das projeções dos economistas do mercado financeiro teve uma leve alta, de -4,41% para -4,40%.

Já para a inflação oficial do ano, a mediana das subiu de 4,35% para 4,39%. Para 2021, a expectativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) também subiu, de 3,34% para 3,37%.

A mediana das estimativas para a Selic no fim de 2021 permaneceu em 3,00% ao ano.

Tanto para 2020 quanto para 2021 houve diminuição nas estimativas para o dólar. A mediana das projeções no fim deste ano foi cortada de R$ 5,20 para R$ 5,15. Para o próximo ano, o recuou foi de R$ 5,03 para R$ 5,00 entre uma semana e outra.