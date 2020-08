Focus: Mercado sobe para 3% projeção para Selic em 2021

Economistas do mercado financeiro voltaram a calcular em 3% a expectativa para a taxa Selic em 2021, após uma semana de redução. Relatório Focus realizado pelo Banco Central e divulgado nesta segunda-feira, 24, subiu a estimativa que na semana anterior estava em 2,75%. Para este ano, a perspectiva dos economistas continua sendo de que a taxa de juros termine em 2,0%.

O Focus mostrou ainda que a estimativa para queda do Produto Interno Bruto (PIB) deste ano passou de 5,52% para 5,46%. O crescimento esperado para 2021 segue em 3,50%. É a oitava semana seguida de melhora da expectativa do tombo da economia em meio à pandemia do novo coronavírus.

IPCA e dólar

Houve alta na projeção para a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2020, de 1,67% para 1,71%. Já as projeções em relação a 2021 foram mantidas em 3,00%.

Em relação ao câmbio, não houve alterações no levantamento desta semana: a expectativa dos economistas é de que o dólar encerre 2020 a R$ 5,20 e o próximo, em R$ 5,00.