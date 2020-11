Focus: Mercado sobe projeção para inflação em 2020 e 2021

Os economistas do mercado subiram as projeções para a inflação do País neste ano e no ano que vem. No Relatório Focus divulgado nesta segunda-feira, 23, pelo Banco Central, a mediana da inflação oficial em 2020 subiu de 3,25% para 3,45%. Para 2021, a expectativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) passou de 3,22% para 3,40%.

PIB

Para o Produto Interno Bruto de 2020, a mediana das projeções voltou a subir, a expectativa para o tombo da economia foi de -4,66% para -4,55%. Para o próximo ano, a expectativa foi elevada de 3,31% para 3,40%.

Selic

A mediana das estimativas para a taxa básica de juros no fim de 2020 manteve-se em 2% ao ano na estimativa feita por economistas do mercado. Para 2021, a projeção para a Selic subiu de 2,75% ao ano para 3%.

Dólar

A mediana das estimativas para o dólar no fim deste ano foi de R$ 5,41 para R$ 5,38. Para 2021, os analistas mantiveram a projeção em R$ 5,20.