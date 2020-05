Focus prevê queda de 5,89% do PIB este ano

Ainda com números mais modestos do que os apontados pelo mercado, o relatório Focus do Banco Central revisou para baixo a estimativa do PIB do Brasil para 2020. A previsão, agora, é de queda de 5,89%. Na semana passada, essa estimativa era de queda de 5,12%.

Apesar do número já apontar um tombo muito elevado do PIB, por causa do impacto do coronavírus sobre a economia, as contas de outras instituições, como UBS, JPMorgan e BTG Pactual, já preveem redução acima de 7%. Essa estimativa vai começar a se tornar mais clara, esta semana, com a divulgação do PIB do primeiro trimestre nesta sexta-feira.

Para 2021, o Focus fala de crescimento de 3,50%. Na semana passada, a previsão era de aumento de 3,20%.