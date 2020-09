Focus prevê queda do PIB de 5,05% em 2020

Economistas do mercado voltaram a diminuir a expectativa para a queda do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro neste ano. De acordo com o Relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira, 21, pelo Banco Central, a economia brasileira deve cair 5,05% em 2020, contra uma estimativa de um tombo de 5,11% na última semana. Para o ano que vem, a estimativa para o PIB se manteve em 3,50%.

Já para a inflação, pela sexta vez consecutiva, o mercado projeta aumento para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A estimativa dos economistas é de que a inflação atinja 1,99% ao fim de 2020.

De acordo com o Focus, a taxa básica de juros da economia (Selic) terminará 2020 em 2%, o atual e menor patamar da série histórica. Essa é a 12ª semana consecutiva com a mesma expectativa. Para 2021, a estimativa dos economistas é de que a Selic seja de 2,50%.

No câmbio, as estimativas se mantiveram em dólar a R$ 5,25 este ano, e em R$ 5,00, em 2021.