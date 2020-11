Focus: Projeção para o PIB em 2021 cai para 3,31%

Pela segunda semana seguida, agentes do mercado financeiro derrubaram a projeção para o PIB do ano que vem. Relatório Focus divulgado nesta segunda-feira, 9, pelo Banco Central aponta a queda de 3,34% para 3,31%. O dado indica que os economistas apostam que a economia do País continuará sendo afetada pela crise global causada pela pandemia do novo coronavírus. Para este ano, no entanto, houve uma ligeira melhora na previsão de tombo do PIB, que passou de -4,81% para -4,80%.

Inflação

A expectativa do mercado para a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) passou de 2,02% para 3,20% em 2020, na 13ª correção semanal para cima na projeção. Para o ano que vem, a projeção também subiu, de 3,11% para 3,17%.

Taxa Selic

O mercado prevê que a taxa básica de juros, a Selic, vai permanecer em 2% ao ano em 2020. Para 2021, a estimativa também se manteve em 2,75% ao ano.

Dólar

A expectativa dos economistas sobre o dólar para este ano foi mantida em R$ 5,45. Para 2021, a estimativa permaneceu em R$ 5,20.