Focus reduz, mais uma vez, projeção de queda do PIB

Repetindo o que tem feito nas últimas semanas, o Relatório de Mercado Focus, divulgado pelo Banco Central, trouxe, nesta segunda-feira, 27, mais uma redução na previsão de queda do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil para 2020. Na semana passada, a estimativa era de baixa de 5,95%. Agora, esse cálculo passou para 5,77%.

Essa foi a quarta revisão consecutiva feita pelo mercado para a projeção do PIB, que até o início de julho estava em 6,5%. Para 2021, os economistas permanecem com a estimativa de um crescimento de 3,50, pela nona semana consecutiva.

Ainda para o ano que vem, a mediana das projeções do mercado para a inflação caiu de 1,72% para 1,67%, segundo o Relatório Focus.

A diminuição em sequência da previsão de queda do PIB sugere que o tombo da economia em consequência da pandemia do novo coronavírus será menor do que era esperado há dois meses. No entanto, ainda há algumas previsões que citam números bem piores, como é o caso do FMI que fala em decréscimo de 9,1%.