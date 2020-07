Focus reduz projeção de queda do PIB

Pela segunda semana seguida, o Relatório de Mercado Focus, divulgado pelo Banco Central, trouxe, nesta segunda-feira, 13, uma redução na previsão de queda do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil para 2020. Na semana passada, a estimativa era de baixa de 6,50%. Agora, esse cálculo passou para 6,10%.

Com isso, começa a se consolidar a impressão de que o tombo da economia brasileira, provocado pelo impacto causado pela pandemia do coronavírus, poderá ser menos dramático do que as previsões iniciais. Mesmo levando em conta que os números do Focus sempre são mais otimistas do que os demais, estimar a queda do PIB para 6,10% é bem diferente, por exemplo, do que a previsão feita pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) para o Brasil, que apontou um decréscimo de 9,1%.