Focus sobe estimativa e prevê IPCA do ano em 3,34%

Os economistas do mercado financeiro alteraram levemente a previsão para o IPCA no ano. O Relatório Focus divulgado nesta segunda-feira, 11, pelo Banco Central, traz aumento na projeção do índice oficial de preços de 3,32% para 3,34%. O boletim trouxe ainda a projeção para o IPCA em 2022, que seguiu em 3,50%.

Para o Produto Interno Bruto (PIB) do País, a mediana das projeções dos economistas aponta que a economia terá um crescimento de 3,41% no ano, um pouco acima dos 3,40% divulgado no relatório anterior.