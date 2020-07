Focus volta a diminuir previsão de queda do PIB

Mais uma vez, o Relatório de Mercado Focus, divulgado pelo Banco Central, trouxe, nesta segunda-feira, 20, uma redução na previsão de queda do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil para 2020. Na semana passada, a estimativa era de baixa de 6,10%. Agora, esse cálculo passou para 5,95%.

Para o ano que vem, os economistas permanecem com a estimativa de um crescimento de 3,50, pela oitava semana consecutiva.

A diminuição em sequência da previsão de queda do PIB ainda não dá a certeza de que o tombo da economia em consequência da pandemia do novo coronavírus será menor do que o esperado. Até porque algumas previsões citam números bem piores, como é o caso do FMI que fala em decréscimo de 9,1%. Mas o terceiro registro consecutivo de queda pode ser um indicativo importante.