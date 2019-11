Fogo no Pantanal já destruiu área do tamanho da cidade do Rio de Janeiro

Equipe BR Político

O incêndio que atinge o Pantanal há mais de dez dias já devastou 122 mil hectares, uma área equivalente à cidade do Rio de Janeiro. Dados do Inpe mostram, nesta segunda-feira, 4, que o bioma já tem 8.875 focos de incêndio, o que representa uma alta de 486% com relação ao número registrado em 2018.

Segundo o G1, o governo do Mato Grosso do Sul aponta que a situação tem “proporções nunca registradas” e representa “cenário de devastação”. Como você leu aqui no BRP, o incêndio generalizado atual é considerado atípico para esta época do ano, que costuma ter maior volume de chuvas. As altas temperaturas, aliadas ao clima seco e ventos fortes, criam um ambiente propício para a propagação das chamas. Os pontos mais críticos são nos trechos do Pantanal que ficam nos municípios de Corumbá, Miranda e Aquidauana.

A queimada chegou a provocar oscilações na internet e na rede de energia elétrica de Corumbá, porque atingiu cabos de fibra ótica. Imagens mostram jacarés, peixes e outros animais do bioma que morreram queimados. Com o auxílio de três aviões, os bombeiros e brigadistas já jogaram mais de 200 mil litros de água na tentativa de apagar o fogo. Este é o segundo grande incêndio que atinge a região: o primeiro, em setembro, foi controlado após chuvas que apagaram os focos. Na época, os bombeiros desmobilizaram as equipes.