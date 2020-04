‘Foi um divórcio consensual’, diz Bolsonaro sobre demissão de Mandetta

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a demissão do ministro Luiz Henrique Mandetta foi “um divórcio consensual”. “Foi um divórcio consensual porque acima de mim e dele, como ministro, está a saúde do povo brasileiro. A vida para todos nós está em primeiro lugar”, disse o presidente durante coletiva realizada logo após a reunião em que ele demitiu o titular da Saúde, nesta tarde de quinta, 16, no Palácio do Planalto. Bolsonaro reforçou a tese do consenso reforçando, paradoxalmente, a discordância que sempre existiu entre o ministério e a Presidência. “Um pessoa sem emprego está mais propensa a ter problema de saúde que um empregado”, alegou. A coletiva de Bolsonaro teve início enquanto a de Mandetta ocorria.