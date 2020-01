‘Fora de Hora’ faz piada com o governo Bolsonaro

Equipe BR Político

No episódio de estreia, na noite de terça-feira, 21, o programa Fora de Hora, novo humorístico da Globo, mostrou que o governo será usado como “fonte de inspiração” para as piadas. Marcelo Adnet interpretando o presidente Jair Bolsonaro em um momento de paradinha em frente ao Alvorada foi um dos pontos altos do programa. “O Oscar é uma porcaria, é um prêmio comunista. Por que que tem lá o tapete vermelho se não tem vermelho na bandeira dos nova-iorquines?”, brinca o comediante-presidente, enquanto seus dois seguranças riem da fala.

A demissão do ex-secretário de Cultura Roberto Alvim foi um dos temas políticos abordados.”Não é porque tem música nazista, estética nazista, discurso nazista que é nazista também”, disse um personagem do semanário sobre o vídeo que causou a demissão de Alvim. Uma “escala Hitler” de temperatura foi criada para medir o discurso do ex-auxiliar de Bolsonaro.

O quadro “Notícias tristes da semana, também conhecido como notícias da semana”, trouxe manchetes como “MEC erra notas do Enem e governo entra em recuperação”. Mas nem só o governo federal inspirou as piadas e críticas. A crise da água pela qual passa o Rio de Janeiro foi citada diversas vezes ao longo do programa.