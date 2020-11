Coisas do Rio: uma página criada em 2011 no Facebook, intitulada “Fora, Eduardo Paes!”, resolveu se posicionar publicamente nesta eleição… a favor do ex-prefeito carioca.

O movimento “TodosContraCrivella” foi chamado para os quase 30 mil seguidores da página, muitos dos quais não devem ter se surpreendido.

É que há dois anos, quando da disputa pelo governo do Estado entre Wilson Witzel e o próprio Paes (DEM), o perfil segui a mesma toada e apoiou o ex-prefeito contra o agora governador afastado.