Foragida, mulher de Queiroz entra com habeas corpus

Foragida há cinco dias, a mulher de Fabrício Queiroz, Márcia Aguiar, entrou com pedido de habeas corpus na Justiça do Rio na noite de segunda-feira, 22, por meio da banca do advogado Paulo Emílio Catta Preta. Na manhã desta terça, 23, o pedido foi distribuído para a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça – colegiado de cinco desembargadores que julga, na quinta, 25, um habeas corpus de Flávio Bolsonaro.

Márcia é acusada de ajudar na suposta obstrução de Justiça ao longo das investigações sobre a rachadinha no gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Queiroz seria o operador do esquema. Nesta manhã, agentes deflagraram uma operação em Belo Horizonte (MG), em endereços de familiares de Queiroz, mas não encontraram Márcia.