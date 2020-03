ForaRegina em 1º lugar na rede

Equipe BR Político

No dia da posse da atriz Regina Duarte como secretária de Cultura, a hashtag ForaRegina chegou em primeiro lugar entre os assuntos mais comentados no Twitter nesta manhã de quarta, 4. Como você leu mais cedo aqui no BRP, o movimento ocorre especialmente após Olavo de Carvalho escrever na rede que aplaudir a nomeação de Regina foi uma “cagada” sua, “mais uma entre tantas”. “Não sei onde vou arranjar tanto papel higiênico”, afirmou. O site bolsonarista Brasil sem Medo publicou textos criticando a decisão de Regina de exonerar nomes ligados a Olavo, como Dante Mantovani, da Funarte. Foram seis os olavistas demitidos por ela. Daí a referência ao nome da nova secretária a um “cavalo de Troia”.