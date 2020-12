Forbes: Brasileira entra na lista de mulheres mais poderosas do mundo

A revista norte-americana Forbes incluiu a diretora-executiva de Finanças e Relacionamento com Investidores da Petrobrás, Andrea Marques de Almeida, na lista das 100 mulheres mais poderosas do mundo. Ela ocupa a 77ª posição e é a única brasileira relacionada, pelo segundo ano consecutivo.

A lista é encabeçada pela chanceler da Alemanha, Angela Merkel, que o cupa a posição pelo décimo ano seguido. A ativista sueca Greta Thunberg, de 16 anos, encerra a lista da Forbes, que traz também a vice-presidente eleita dos Estados Unidos, Kamala Harris, na terceira posição, atrás da chefe do Banco Central Europeu, a francesa Christine Lagarde.

Engenheira de produção, com MBA em finanças e em gestão, a diretora da estatal atuou por 25 anos na mineradora Vale, antes de ser eleita pelo Conselho de Administração da Petrobrás, em abril do ano passado, para a Diretoria Executiva de Finanças e RI da empresa. Entre 2015 e 2018, atuou como chief financial officer (CFO) da Vale Canada em Toronto, ocupando depois o cargo de gerente executiva de Tesouraria Global da Vale.

A publicação destaca que na diretoria de finanças, Andrea anunciou, no ano passado, o programa de venda de ativos da Petrobrás, que prevê arrecadar em torno de US$ 20 bilhões para a companhia.