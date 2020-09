Força Nacional vai ao MT para ajudar no combate a incêndios

O governo enviará nesta quarta-feira, 23, uma equipe de 43 bombeiros da Força Nacional, 10 viaturas, um helicóptero e dois micro-ônibus para auxiliar no combate aos incêndios no Pantanal mato-grossensse. A medida, que atende a pedido do governador Mauro Mendes (DEM), foi autorizada por meio de portaria assinada pelo ministro da Justiça, André Mendonça, publicada no Diário Oficial da União de hoje.

O efetivo enviado pelo Ministério da Justiça ao Mato Grosso atuará na região por 30 dias, prazo que poderá ser prorrogado. Ao solicitar o apoio da Força Nacional, Mauro Mendes afirmou que o Mato Grosso está enfrentando “uma das piores ondas de incêndio dos últimos anos”. O governador destacou, ainda, que o Pantanal é “um sítio de significativa importância ecológica por abrigar muitas espécies de peixes e aves aquáticas”.

Em nota, a pasta chefiada por Mendonça afirma que “com o objetivo de reforçar o combate aos incêndios na região, o ministério também está em contato com as secretarias de Segurança Pública do Distrito Federal e do Paraná, que poderão disponibilizar mais militares para o Estado. Neste sentido, o apoio do ministério será com o custeio de diárias dos profissionais”.