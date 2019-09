Força-tarefa tenta enfraquecer HC de Lula

Vera Magalhães

O pedido assinado por toda a cúpula da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol à frente, para que Lula progrida para o regime semiaberto na pena que cumpre pela condenação no caso do triplex no Guarujá parece ser uma jogada reativa à virada da maioria no Supremo Tribunal Federal contra a Lava Jato.

A segunda Turma deve julgar em breve habeas corpus da defesa de Lula que argui a suspeição do ex-juiz Sergio Moro e pede a consequente anulação da sentença.

A perspectiva se tornou mais concreta depois dos votos de Cármen Lúcia e Celso de Mello, integrantes do colegiado, pela anulação de sentenças da Lava Jato no caso de delatados que não tiveram manifestações finais depois dos delatores.