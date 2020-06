O Ministério da Defesa não prevê que as Forças Armadas continuem a produção de comprimidos de cloroquina contra o coronavírus. O Laboratório do Exército tem 1,85 milhão de unidades do medicamento estocado. Como informou o ministro Fernando Azevedo e Silva, já foi entregue ao governo federal mais de 1 milhão de comprimidos da droga, cuja eficácia contra o novo coronavírus é dúbia. O ministro informou que uma nova leva só será produzida com um pedido do Ministério da Saúde.