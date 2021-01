Ford encerrará produção de carros no Brasil

A Ford anunciou nesta segunda-feira, 11, que fechará suas três fábricas no Brasil e encerrará a produção de carros no País. Em Camaçari (BA) e Taubaté (SP), as plantas serão fechadas imediatamente. No final do ano, a fábrica em Horizonte (CE), que produzia o veículo Troller, também terá sua produção finalizada.

“A Ford está presente há mais de um século na América do Sul e no Brasil e sabemos que essas são ações muito difíceis, mas necessárias, para a criação de um negócio saudável e sustentável”, disse Jim Farley, presidente e CEO da Ford.

Os veículos produzidos nacionalmente terão suas vendas encerradas assim que os estoques finalizarem. Outros modelos, produzidos em unidades da Argentina e do Uruguai, continuarão a ser comercializados.