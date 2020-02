Marcelo de Moraes

Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos, o diplomata Nestor Forster será sabatinado na próxima quinta-feira, 13, na Comissão de Relações Exteriores do Senado.

Hoje, a indicação de Forster à Embaixada do Brasil em Washington avançou na comissão cumprindo um dos ritos da tramitação. O relatório favorável ao seu nome foi lido pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS). Em seguida, foi concedido pedido de vistas coletivo e a sabatina com Forster foi marcada para a próxima semana, quando a comissão definirá se aprova ou não seu nome.

Forster deve ser aprovado pelos senadores, até porque, na prática, já comanda a diplomacia do Brasil nos Estados Unidos. O cargo ficou vago desde o ano passado depois que fracassou politicamente o movimento do presidente Bolsonaro para indicar seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro para a função.

Com apenas cinco senadores presentes na reunião, o senador Esperidião Amin (PP-SC) acabou brincando com o petista Humberto Costa (PE), se referindo justamente à indicação de Eduardo. “Tenho certeza que se a indicação fosse a do nome anterior, o senador Humberto Costa não estaria aqui sozinho”, ironizou.