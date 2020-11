Fortaleza: Capitão Wagner e Sarto tecnicamente empatados, aponta Datafolha

Pesquisa Datafolha para a prefeitura de Fortaleza divulgada na quinta-feira, 5, indica empate técnico na primeira posição da disputa entre Capitão Wagner (Pros) e Sarto (PDT). A menos de dez dias do primeiro turno, eles acumulam, respectivamente, 29% e 26% das intenções de votos. A margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais. Na terceira posição está a candidata do PT, deputada Luizianne Lins, que tem 18%.

Na sequência, aparecem: Heitor Férrer (Solidariedade), com 6%; Célio Studart (PV), com 4%, Renato Roseno (Psol), com 3%; Heitor Freire (PSL), com 2%; e Paula Colares (UP), com 1%. José Loureto (PCO), Anizio (PCdoB) e Samuel Braga (Patriota) não pontuaram. Brancos e nulos somaram 8%. Não sabem ou não responderam, 5%.

O Datafolha ouviu 868 eleitores de Fortaleza entre os dias 4 e 5 de novembro de 2020. O levantamento tem nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob a identificação CE-05742/2020.