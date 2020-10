Fortaleza: Capitão Wagner lidera com 35%, aponta Paraná Pesquisa

Em Fortaleza, o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, Capitão Wagner (Pros) lidera a corrida pela prefeitura da capital cearense com 35% das intenções de voto, de acordo com levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta segunda-feira, 12. No cenário estimulado, quando o nome dos candidatos é apresentado aos eleitores, quem aparece na sequência é a deputada Luzianne Lins (PT), que tem 14,9%.

A partir da terceira posição, a ordem é a seguinte: Sarto (PDT) tem 10,1%; Heitor Férrer (SD) tem 7,3%; Renato Roseno (PSOL) tem 4,7%; Celio Studart (PV) tem 4,5%; Heitor Freire (PSL) tem 2,2%. Anizio (PSdoB), Samuel Braga (Patriota), Paula Colares (UP) e José Loureto (PCO) alcançaram menos de 1% cada.

A soma dos eleitores que disseram que não vão votar em nenhum dos nomes, branco ou nulo é de 13,9%. Não sabem ou não responderam somam 5,7%.

O Paraná Pesquisas ouviu 740 eleitores de Fortaleza entre os dias 9 e 11 de outubro. A margem de erro do levantamento é de 3,5 pontos porcentuais. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º CE-07388/2020.