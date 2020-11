Fortaleza: Sarto tem 60% e Capitão Wagner, 40%, aponta Ibope

A primeira pesquisa Ibope do segundo turno em Fortaleza aponta a liderança de sarto Nogueira (PDT) com 60% dos votos válidos, contra 40% das intenções a Capitão Wagner (PROS). Se consideradas as intenções de voto totais, sem excluir os brancos e nulos, o candidato do PDT tem 53% das intenções e Wagner, 35% na pesquisa divulgada ensta segunda-feira, 23.

Sarto é apadrinhado pelos Ferreira Gomes e recebeu o apoio do PT e do governador do Ceará, Camilo Santana (PT) no segundo turno. No primeiro turno, teve 32% dos votos válidos. Luizianne Lins, que concorreu pela sigla no primeiro turno e ficou em terceiro, com 20% dos votos, não se pronunciou sobre o candidato. Dos seus eleitores, a pesquisa indica que 70% votarão em Sarto e 11% no Capitão Wagner.

O candidato do PROS recebeu no primeiro turno apoio de Jair Bolsonaro e foi mencionado em lives do presidente mais de uma vez, mas tem tentado se descolar da imagem do chefe do Planalto publicamente. No primeiro turno, ele teve 30% dos votos e foi um dos únicos candidatos com apoio do presidente que foram ao segundo turno. Bolsonaro não conseguiu alavancar a maioria dos candidatos a quem declarou apoio no pleito e continua vendo desempenhos ruins de suas apostas, como o de Marcelo Crivella (Republicanos), no Rio.