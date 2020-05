Fortaleza terá lockdown a partir de sexta

A partir da próxima sexta-feira, 8, a cidade de Fortaleza passará a adotar restrições mais severas de isolamento social como medida de combate ao novo coronavírus. As restrições, que valem até o dia 20, são semelhantes às determinadas na semana passada pela Justiça para São Luís, no Maranhão.

A população só poderá sair às ruas para buscar serviços essenciais, como atendimento de saúde, farmácias e supermercados. Também serão adotados bloqueios nas entradas da cidade. O comunicado foi feito em live conjunta do governador Camilo Santana (PT) e do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PHS). Eles não utilizaram o termo lockdown. A intenção da medida, segundo o governador, é diminuir a velocidade de propagação do vírus na capital.

“Diante da situação de Fortaleza, tomamos a decisão conjunta de implantarmos um isolamento social rígido aqui na capital, com ações mais restritivas e controle da circulação de pessoas e veículos, restringindo ambientes públicos para diminuirmos a velocidade que esse vírus tem se propagado”, afirmou Camilo. O governador afirmou que apesar de todo o esforço feito no Estado, o “sistema de saúde chegou no limite” e isso exige “medidas mais rígidas”.

Em decreto publicado nesta quarta-feira, 6, o governador também estendeu até 20 de maio o isolamento social no Estado. O decreto também torna obrigatório o uso de máscaras de proteção em todos os municípios do Ceará.

O Ceará o terceiro Estado do País com mais casos da doença, atrás apenas de São Paulo e do Rio. O Estado tem 11.470 pacientes infectados e o registro de 795 mortes.