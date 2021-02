FPA se reúne com Lira para acelerar pautas prioritárias do Agro

O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado Sergio Souza (MDB-PR), se reuniu ontem com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Acompanhado por outros integrantes da diretoria da Frente, Souza entregou a lista de prioridades que a bancada do agronegócio deseja ver aprovadas pela Câmara.

Em entrevista ao BRP, Souza tinha adiantado que os projetos de regularização fundiária e de licenciamento ambiental eram as principais prioridades da bancada representada pela FPA.

“Nos reunimos com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para passar as pautas prioritárias da Frente Parlamentar da Agropecuária. Dessa forma, por meio do diálogo transparente, amistoso e responsável, que vamos conduzir as nossas demandas na bancada e na Casa do Povo!”, disse Souza nas suas redes sociais.