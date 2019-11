FPA se reúne com Salles para discutir combate ao desmatamento

Marcelo de Moraes

Parlamentares integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) vão se reunir às 14 horas com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, para discutir políticas de combate ao desmatamento ilegal. Com o aumento do desmatamento da Amazônia, confirmado esta semana, o governo se tornou alvo de críticas dos ambientalistas. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro chegou a afirmar que o desmatamento nunca vai acabar “porque é cultural”.

Apesar disso, a bancada ruralistas quer discutir com o ministro medidas que ampliem a fiscalização em locais onde os crimes ambientais aumentaram. No primeiro semestre, a FPA entregou um manifesto ao ministro para que houvesse maior clareza no que é desmatamento garantido pela legislação e o que representa crime ambiental. No manifesto, o presidente da FPA, deputado Alceu Moreira (MDB-RS) diz que “a FPA é contra qualquer crime cometido contra o meio ambiente e defende a punição de quem o faz”.