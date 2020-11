França anuncia neutralidade no 2º turno em SP

Candidato derrotado do PSB à Prefeitura de São Paulo, Márcio França anunciou que ficará neutro no segundo turno entre Guilherme Boulos (PSOL) e Bruno Covas (PSDB). Ele expôs sua posição em suas redes sociais. “Não faço o que não estou convencido”, disse o ex-governador.

“Estamos certos que aqueles mais de 728 mil cidadãos, que pensaram como eu, e que deram seu voto ao nosso projeto para dirigir a Capital, não se encontram nas propostas e nos perfis dos candidatos pré-selecionados”, explicou.

França vinha sendo pressionado pelo seu partido para ficar ao lado de Boulos contra Covas. Ao contrário do PSB no resto do País, no estado a sigla já foi mais próxima dos tucanos, inclusive com França sendo vice-governador de Geraldo Alckmin. Já o PSB integra oficialmente a frente de partidos de apoio ao psolista contra Covas.

“Agradeço mais uma vez o apoio do meu partido e de aliados que estiveram conosco na jornada, bem como dos candidatos a vereador e nossos apoiadores, rogando para que agora, por sua própria consciência e percepção, ajudem a eleger aquele que entenderem que poderá nos conduzir bem, nos próximos difíceis 4 anos”, completou França.