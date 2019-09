França anuncia ‘saída’ do Foro de SP

Gustavo Zucchi

Possível candidato à Prefeitura de São Paulo, Márcio França está anunciando que seu partido, o PSB, não faz mais parte do contestado Foro de São Paulo, encontro da esquerda latino-americana que aconteceu anualmente. Ele avisou ainda que o diretório nacional da sigla aprovou uma nota de repúdio a Nicolás Maduro. O movimento é um sinal de que o PSB aprendeu que para vencer em São Paulo precisa diminuir a resistência do eleitorado mais conservador e tenta se posicionar mais ao centro na disputa municipal. De quebra ainda se livra de possíveis ataques de representantes da direita de Jair Bolsonaro, que não deixariam França esquecer de uma ligação com o Foro.