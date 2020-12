França começa imunização contra covid-19 no domingo

A França dará início ao processo de imunização contra a covid-19 no domingo, 27, com as vacinas produzidas pela Pfizer em parceria com a BioNTech. O uso das doses desenvolvidas pelas duas farmacêuticas foi aprovada em caráter emergencial pela Comissão Europeia, órgão executivo da União Europeia (UE), para aplicação em todo o bloco, mas o programa de imunização fica a cargo de cada país.

Cidadãos do grupo de risco para a covid-19 serão priorizados, como idosos e profissionais da saúde. Potenciais efeitos colaterais, por sua vez, serão monitorados pela Agência Nacional para a Segurança de Medicamentos e Produtos de Saúde da França (ANSM, na sigla em francês).

“O perfil de segurança desta vacina é satisfatório”, disse a Autoridade de Saúde da França, em nota. De acordo com estudos científicos, a taxa de eficácia da vacina Pfizer/BioNTech é de 95%. Estados Unidos e Reino Unido já deram início à imunização contra a covid-19 com o imunizante das duas farmacêuticas.