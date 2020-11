França diz que votaria em Manuela se estivesse em Porto Alegre

O ex-candidato à Prefeitura de São Paulo Márcio França (PSB), que se absteve de declarar apoio no segundo turno da cidade onde concorreu, afirmou na noite do sábado, 28, que, “se estivesse em Porto Alegre, votaria fácil” em Manuela D’Ávila (PCdoB). “Inteligente, forte e experiente”, escreveu França nas redes sociais.

Em São Paulo, o candidato que compete à esquerda, Guilherme Boulos (PSOL), não ganhou o mesmo endosso, apesar do partido de França, PSB, ter declarado apoio ao candidato.

Em Porto Alegre, a última pesquisa do Ibope indicou empate técnico entre Manuela e Sebastião Melo (MDB) no sábado. A candidata do PCdoB tinha 51% contra 49% do mdebista nos votos válidos.