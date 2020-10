França pede debate sem baixaria de Trump x Biden

O candidato do PSB à Prefeitura de São Paulo, Márcio França, fez um pedido faltando poucas horas para o primeiro debate no pleito deste ano. O ex-governador quer evitar uma troca de ofensas e interrupções como se viu no debate presidencial americano entre Joe Biden e Donald Trump. “Não podemos repetir a baixaria entre Trump e Biden! Deixemos de lado as agressões e falemos do que as pessoas realmente querem ouvir: propostas para uma vida melhor!”, afirmou em suas redes sociais.

