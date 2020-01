França provoca, Doria rebate

Equipe BR Político

O ex-governador Márcio França (PSB) provocou o governador João Doria (PSDB) nesta quinta, 30, com a informação de que o governo do Estado de São Paulo registrou em 2019, primeiro ano de mandato do tucano, o nível mais baixo de investimento público dos últimos dez anos, conforme revelou o Estadão. “Não adianta acelerar, se não engatar… senão, só faz barulho”, escreveu França no Twitter.

Doria devolveu a provocação classificando-a como “demagogia socialista” e dizendo que França “deixou um rombo de R$ 10 bilhões nos cofres do Estado”. Não satisfeito, acrescentou que sua gestão encontrou “170 obras paradas”. “Lembro contar o esforço enorme que fizemos para retomar as obras abandonadas”, escreveu.

Demagogia socialista Márcio França! Você, quando foi Governador de SP, deixou um rombo de R$ 10 bilhões nos cofres do Estado. Esse era o dinheiro que deveria ter sido utilizado para investimentos. Sem contar o esforço enorme que fizemos para retomar as obras abandonadas. — João Doria (@jdoriajr) January 30, 2020